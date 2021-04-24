24-25 Nisan marketler kaça kadar açık? Bugün marketler açık mı, A101, Bim, Şok, Migros hafta sonu saat kaçta kapanıyor kaçta açılıyor?

Hafta sonu marketler kaça kadar açık, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağı saatleri 19:00-05:00 arasına çekilince market ve bakkalların çalışma saatleri merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrası alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin açılış ve kapanış saatleri bir daha güncellendi. Peki, bakkallar ve marketler kaça kadar açık, çalışma saatleri neler? A101, Bim, Şok, Migros hafta sonu saat kaçta kapanıyor kaçta açılıyor?

24 Nisan marketler açık mı, marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? Sokağa çıkma yasağı kapsamında saatleri değişen marketlerin çalışma saatleri sorgulanıyor. Saatlerin değişmesi nedeniyle kafa karışıklığı yaşayan vatandaşlar arama motorları aracılığıyla marketlerin kaçta açılıp, kapandığını öğrenebiliyor. A101, Bim, Şok, Migros marketlerinin hafta sonu çalışma saatleri

HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

"65 yaş ve üzeri ile 18 yaş altında bulunanlar hariç zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.

Hafta sonu BİM, A101, ŞOK ve Onur Market dahil olmak üzere tüm marketler 10:00-17:00 arası açık olacaklar.

İstanbul'da ise zincir marketler saat 17:30'da kapatacak. Bu nedenle İstanbul'da BİM, A101, ŞOK gibi zincir marketler hafta içi de 17:30'da kapatacaklar.