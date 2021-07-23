23 Temmuz On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 23 Temmuz 2021 On Numara çekilişinde büyük ikramiye 178 bin 10 TL.

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 23 Temmuz 2021 On Numara çekilişinde büyük ikramiye 178 bin 10 TL.

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Pazartesi ve Cuma akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği On Numara'nın bu hafta içerisindeki son çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. On Numara çekilişinde bu akşamın kazandıran numaraları 2-4-7-8-10-11-20-21-22-24-27-28-43-47-49-50-59-65-71-73-74-77 olarak belirlendi.

10 bilenin çıkmadığı çekilişte 9 bilen 22 kişi 4.249,15 TL, 8 bilen 488 kişi 239,45 TL, 7 bilen 5.020 kişi 44,20 TL, 6 bilen 30.277 kişi 7,70 TL ve son olarak hiç bilemeyen 44.860 kişi 7,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.