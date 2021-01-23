23 Ocak 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.542 -0.59 EURO 9,0430 0.75
USD 7,4120 0.60 ALTIN 442,130 -0.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

23 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

23 Ocak 2021 Cumartesi - 19:46 | Son Güncelleme : 23 01 2021 - 20:02

Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Ocak koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 152 bin 758 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 856  kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 144 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı  723 olarak açıklandı.
 
Son 24 saatte 5 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 301 bin 861'e yükseldi. Test sayısı 28  milyon 348 bin 659'a ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 424 bin 328, vefat sayısı 24  bin 933, ağır hasta sayısı 1962 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1,  yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8,  ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
 
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı 23 Ocak koronavirüs tablosu koronavirüs tablosu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.