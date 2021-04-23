23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı şiirleri! Uzun-kısa-Atatürklü-en güzel resimli 23 Nisan mesajları ve 23 Nisan Atatürk sözleri

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı heyecanı başladı. TBMM’nin açılışı olan bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk tarafından dünya çocukların armağan edildi. 23 Nisan çocuk bayramını sosyal medya platformları üzerinden kutlamak, telefon rehberindeki yakınlarına kutlama mesajları göndermek isteyenler 23 Nisan mesajları araştırmasına başladı. 23 Nisan Atatürk sözleri de mesajlar olarak gönderilmek için sorgulanıyor. İşte Uzun-kısa-Atatürklü-en güzel resimli 23 Nisan mesajları ve 23 Nisan Atatürk sözleri

23 Nisan mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. Yılı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. Yılını kutlamak isteyen vatandaşlar bugün koronavirüs gölgesinde geçse de evlerini süsledi, etkinliklere televizyon ve internet üzerinden katılmaya çalıştı. Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği günün anlam ve önemine istinaden biz de uzun-kısa-Atatürklü-en güzel resimli 23 Nisan mesajları ve 23 Nisan Atatürk sözleri…

23 NİSAN ATATÜRK SÖZLERİ

“23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder.” M. K. Atatürk

Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da millî egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir.

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. M. K. Atatürk

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.



Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir.



Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur.



Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. M. K. Atatürk

Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. M. K. Atatürk

23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ

23 Nisan demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin en bariz göstergesidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

23 Nisan, Türk Milleti'nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.

“Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.” Atatürk

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği bir gündür. Tüm, dünya çocuklarının günü kutlar ulusal egemenliğimize kavuştuğumuz bu günde şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim...

Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Egemen olmayan boyun eğmek zorunda kalır.” W. Shakespeare

Ulus?l Egemenlik ve Çocuk B?yr?mının sevincini y?ş?m?mızı s?ğl?y?n Türk Ulusunun önderi Must?f? Kem?l At?türk’ü, Birinci Meclisimizin k?hr?m?n üyelerini ve bu uğurd? c?nl?rını ort?y? koy?n şehit ve g?zilerimizi s?ygı ve r?hmetle ?nıyoruz.