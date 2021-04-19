23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na az bir süre kala, hakkında yapılan aramalar arttı. 23 Nisan’ın hangi güne denk geldiği, etkinlik yapılıp yapılmayacağı, 23 Nisan’da tatil olup olmayacağı soruluyor. Bu yıl cuma gününe gelen 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan’da 3 gün tatil mi?

23 Nisan'da tatil mi? Ulusal bayram 23 Nisan hakkındaki aramalar arttı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan, 1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin (günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu'nun) o günü "Çocuk Bayramı" olarak kabul etmesiyle her yıl coşkuyla kutlanmaya başladı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da ne yazık ki koronavirüs gölgesinde geçecek. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Özel sektör çalışanlarına, memurlara tatil mi, 23 Nisan’da hastaneler, kamu kuruluşları, okullar ve üniversiteler açık mı 2021?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.

23 NİSAN’DA HANGİ KURUMLAR TATİL?

23 Nisan’da PTT’ler, bankalar, okullar ve devlet daireleri kapalı olacak, hastaneler ise açık. 24 Nisan’da ise hastaneler, okullar, devlet daireleri, PTT’ler açık olacak.

Noter ve Trafik Tescil açık mı?

Araç alım-satım ve bilumum tüm noter işlemleri yapılmayacak.

Hastaneler açık mı?

23 Nisan Cuma günü hastanelerde poliklinik hizmeti verilmeyecek. Acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

Tapu Müdürlüğü açık mı?

Kamu kurumu olan tapu sicil müdürlükleri de kapalı olacak. Devir satış ev arsa deviri gibi işlemler yapılamayacak.

Borsa İstanbul (BIST) açık mı?

Borsa sabah ve öğleden sonra seansları açılmayacaktır.

Kargolar açık mı?

Kargolar hakkında resmi bir açıklama olmamakla birlikte geçtiğimiz yıllarda kargolar açık kalmış ve hizmet vermiştir.