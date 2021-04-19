23 Nisan’da okullar tatil mi, yarım gün mü? 23 Nisan heyecanı başladı. Coşkuyla kutlanan 23 Nisan bu yıl da 2020 yılında olduğu gibi koronavirü gölgesinde kutlanacak. Öğrenciler merakla arama motorlarına yöneldi ve 23 Nisan’da canlı ders var mı, 23 Nisan hangi güne denk geliyor, kaç gün tatil? Gibi soruların yanıtlarını arıyor.

Tatil planı yapanlar, 2 günlük seyahate çıkmayı düşünenler 23 Nisan’ın hangi güne denk geldiğini araştırıyor. Çocuklu aileler ise 23 Nisan’ın resmi tatil olup olmayacağı dışında, okulların da açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 23 Nisan’da okullar tatil mi 2021, canlı ders var mı? 23 Nisan okullar kaç gün tatil, 22 Nisan yarım gün mü?

23 NİSAN TATİL Mİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.

2021 yılı içerisinde 23 Nisan Cuma gününe denk gelmektedir.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan günü tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.

23 NİSAN’DA CANLI DERS OLACAK MI?

Cuma günü uzaktan eğitim yapılmayacak. Salgın sebebiyle bilindiği gibi okula yalnızca 8. Ve 12.sınıflar gidiyor. Onlar için de 23 Nisan Cuma günü tatıl.

23 NİSAN YASAK VAR MI?

Genelgede 12.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik alındığı belirtilerek, alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

Hafta içerisinde yer alan günlerde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) 19.00- ¬05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise Cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.