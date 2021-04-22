23 Nisan Cuma namazı kılınacak mı? Bu hafta (yarın) cuma namazı kılınıyor mu, 23 Nisan’da cuma namazı var mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı. Genelgeye göre 23 Nisan’da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 23 Nisan’ın resmi tatil olması nedeniyle bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam saat 19.00'da başlayacak. 23 Nisan Cuma gününün yasak kapsamına dahil edilmesinin ardından vatandaşlar "23 Nisan Cuma namazı kılınacak mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Peki, Yarın cuma namazı kılınıyor mu, 23 Nisan’da cuma namazı var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili öncesi İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik genelge yayımladı. Genelgeye göre bu hafta sokağa çıkma yasağı 3 gün olacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında Cuma günün de kısıtlamaya dahil edilmesi, gözleri Cuma namazına çevirdi. 23 Nisan Cuma namazı kılınacak mı? Yarın cuma namazı kılınıyor mu, 23 Nisan’da cuma namazı var mı?

23 NİSAN’DA CUMA NAMAZI VAR MI?

23 Nisan Cuma günü pandemi kurallarına uygun olarak Cuma namazının eda edilmesi bekleniyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu dört günlük yılbaşı tatilinde pandemi koşullarına uygun olarak cuma namazı kılınmıştı.

Haber7 tarafından edinilen bilgilere göre İl ve ilçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından açıklanacak tedbirler doğrultusunda bu hafta da camilerde Cuma namazı kılınacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI 3 GÜN SÜRECEK

Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek. Daha önce genelge ile belirtilen "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi" aynen geçerli olacak.

MARKETLER AÇIK OLACAK

Hafta sonu 10.00- 17.00 saatleri arasında açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuruyemişçi ile şehirlerarası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de bire bir uygulanacak.

Daha önce yayınlanan genelge içerisinde, 'Sokağa çıkma kısıtlamasındaki sürelere uymak için tüm iş yerlerinin (istisna getirilenler hariç) çalışma saatleri hafta içi günlerde 07.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenecek. Zincir marketler ise saat 10.00'da açılacak.' denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ise yaptığı açıklamada zincir marketlerin İstanbul'da 17.30'da faaliyetlerini sonlandıracağını duyurdu.