23 Nisan Cuma günü yasak var mı? 23 Nisan’da 3 günlük sokağa çıkma yasağı var mı 2021, tam kapanma olacak mı?

23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı 2021, 23 Nisan Cuma günü yasak mı? Koronavirüs vaka ve vefat sayısının rekor seviyeye ulaşmasının ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile hafta sonunun birleştirilerek 3 günlük bir tam kapanma olacağı iddia ediliyor. İşte detaylar…

23 Nisan Cuma günü yasak var mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde aranıyor. Koronavirüs salgınının istenilen seviyeye çekilememesi, vaka ve vefat sayılarının kontrol edilememesi sebebiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye genelinde uygulanan hafta sonu yasağını içine alan 23 Nisan- 25 Nisan üç gün boyunca tam kapanma uygulanabileceği iddia edildi. 23 Nisan’da 3 günlük sokağa çıkma yasağı var mı 2021, tam kapanma olacak mı?

23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı 2021?

Hürriyet'in haberinde göre bu durumun ancak Bilim Kurulu'nun tavsiyesi ve İçişleri Bakanlığı'nın ek bir genelgesiyle olabileceği ifade ediliyor.

Sokağa çıkma yasağı kararı verilmesi durumunda Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geçtiğimiz yıl olduğu gibi evlerden kutlanacak. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında devlet erkanının katılımıyla gerçekleştirilecek Anıtkabir'deki törenler de sınırlı kişiyle, maske ve mesafe kurallarına uyularak yapılacak.

Türkiye genelinde uygulanan kısmi kapanmanın devam edip etmeyeceği de hafta başında yapılacak Kabine'de tartışılacak. Kabine'de iki hafta sürecek daha sert tedbirlerin alınabileceği belirtiliyor.

Kabinede, kalabalık yerler ve AVM'lerin kapatılmasına yönelik yeni kararların alınabileceği kaydediliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı'nda 4 günlük sokağa çıkma yasağı da seçenekler arasında.