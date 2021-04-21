23 Nisan 2021 bankalar açık mı? 23 Nisan’da EFT yapılır mı, bankalar tatil mi, kapalı mı?

Bankalar 23 Nisan'da tatil mi, 23 Nisan günü EFT yapılır mı? 23 Nisan için sayılı gün kaldı. Çocuklar heyecanla çocuk bayramını beklerken, yetişkinlerde bugünün tatil olup olmadığını, işlerini halletmek için kamu kurumları ve bankaların açık olup olmadığını merak ediliyor. 23 Nisan bankalar açık mı, kapalı mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için heyecan dorukta. Ulusal bayramlarımıza az bir süre kaldı. Peki, 23 Nisan bankalar açık mı, kapalı mı? 23 Nisan’da bankalar tatil mi?

BANKALAR 23 NİSAN'DA TATİL Mİ, AÇIK MI?

23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle bankalar kapalı olacak.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.

Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası, “Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz. Amacımız bu 2 haftalık sürede vaka ve vefat sayılarında önemli oranda düşüş sağlamaktır. Şayet bu iki haftalık dönemde hedeflediğimiz tabloda beklediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek devamında çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Vatandaşlarımın her birinden 'tamam' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu mücadeleye destek vermelerini hassaten rica ediyorum. Aynı şekilde aşı sırası gelenlerin de bu imkanı derhal değerlendirmelerini istiyorum. Aşının vaka ve vefat sayılarını düşürmedeki etkisi gözlemlerle, rakamlarla tespit edilmiştir.” açıklamasında bulundu.