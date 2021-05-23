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23 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

23 Mayıs 2021 Pazar - 21:55 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 21:55

Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 394 bin 262 TL. İşte, 23 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları...


Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 394 bin 262 TL. 23 Mayıs 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -10-29-35-44-47-59- oldu.
 
Sisal Şans tarafından haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto çekilişi, her hafta binlerce lira kazandırıyor. Millipiyangoonline'da yer alan sonuç sorgulama sayfasından çekiliş sonuçlarına ulaşmak mümkün. Çekilişler ise canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor.
 
23 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
 
Sisal'in dikkat çeken oyunu Süper Loto da yeni çekiliş gerçekleşiyor. Çekilişler 21:30'da canlı olarak yapılıyor ve Milli Piyango TV Youtube kanalından çekilişleri anbean takip edebiliyorsunuz. Çekilişin hemen ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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