23 Mayıs Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte kazandıran numaralar...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 17 milyon 394 bin 262 TL. 23 Mayıs 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -10-29-35-44-47-59- oldu.
Sisal Şans tarafından haftanın üç günü düzenlenen Süper Loto çekilişi, her hafta binlerce lira kazandırıyor. Millipiyangoonline'da yer alan sonuç sorgulama sayfasından çekiliş sonuçlarına ulaşmak mümkün. Çekilişler ise canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor.
23 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
Sisal'in dikkat çeken oyunu Süper Loto da yeni çekiliş gerçekleşiyor. Çekilişler 21:30'da canlı olarak yapılıyor ve Milli Piyango TV Youtube kanalından çekilişleri anbean takip edebiliyorsunuz. Çekilişin hemen ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.