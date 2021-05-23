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23 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

23 Mayıs 2021 Pazar - 19:30 | Son Güncelleme : 23 05 2021 - 19:42

Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 210 bin 291 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 839 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tabloya göre son 24 saatte 197 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 46 bin 168’e yükseldi.
 
Toplamda 52 milyon 377 bin 678 test yapıldı. Bugün yapılan 210 bin 291 testten, 7 bin 839 yeni vaka sayısı, 710 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.
 
Toplam vaka sayısının 5 milyon 186 bin 487, bugün iyileşen 11 bin 202 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 24 bin 313’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,2, ağır hasta sayısının ise bin 843 olduğu açıklandı.
 

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