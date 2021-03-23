23 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!

Sağlık Bakanlığı, 23 Mart koronavirüs verilerini paylaştı. Tabloya göre, 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin testi pozitif çıktı, 138 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1710 oldu, 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

Bakan Koca uyardı