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23 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

AA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 20:07 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 20:28

Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 356 bin 132 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin  844 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 21 bin 267 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,28,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,69 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 893 bin  726'ya yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 400  bin 962 doz aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli Amasya, Muğla, Eskişehir, Çanakkale, Ordu, Edirne, Balıkesir, Burdur ve İzmir  oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Ağrı, Şırnak ve Bingöl  olarak sıralandı.
 
"Salgının dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor"
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 27 bin 844. Can kaybımız 217. Salgının  dramatik sonuçlarını yeni vaka sayıları belirliyor. Can kayıplarındaki azalmayı  ancak vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürerek sürekli hale getirebiliriz.  Tabloyu, aşılarımızı olarak, tedbirlere uyarak kontrol altına alalım."  ifadelerini kullandı.
 
 

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Sağlık Bakanlığı 23 Eylül koronavirüs tablosu vefat sayısı
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