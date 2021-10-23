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23 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

23 Ekim 2021 Cumartesi - 19:38 | Son Güncelleme : 23 10 2021 - 19:44

Sağlık Bakanlığı tarafından 23 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 COVID-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.


23 Ekim 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Günlük vaka sayılarının 28-30 Bin civarında olduğu son döneme ait veriler, her 1.000 vakadan ortalama 4,2’sinin yatırılarak tedaviye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Hastalarda zatürre oranı yine bu dönemde %4,2. Vaka sayısına kıyasla ağır hasta oranımız binde 6,6." dedi.
 

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Sağlık Bakanlığı 23 Ekim koronavirüs tablosu vefat sayısı
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