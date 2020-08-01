22 yıllık işkence! 'Sabaha kadar korku ve çaresizlik içinde bekledim'

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yaşayan Hatice B. (39), 22 yıllık eşi H.B. tarafından sürekli şiddete maruz kaldığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Daha öncesinde birçok kez boşanma davası açtığını ancak ailesi nedeniyle geri çektiğini söyleyen Hatice B., "Kendimden çok çocuklarıma zarar vermesinden endişe ediyorum. Bu şiddet 22 yıldır sürüyor" dedi. H.B.'nin şikayetin ardından gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

H.B. ile 1998 yılında, dünyaevine giren Hatice B. evliliğinin ilk yıllarından bu yana şiddet görüyor. Yaklaşık 10 yıl sonra daha fazla şiddete maruz kalmak istemeyen Hatice B., boşanma davası açtı ve İstanbul 'da yaşarken Hatay 'ın Dörtyol ilçesindeki baba evine taşındı. Boşanma davasını ailelerin araya girmesi üzerine geri çeken Hatice B., şiddet ve tehditlerin devam etmesi üzerine 2019 yılında, H.B.'den şikayetçi oldu. H.B.'nin 3 yıl 2 ay hapis cezası aldıktan sonra 10 gün Silivri Cezaevi 'nde yatıp şartlı tahliyeyle salıverildiğini anlatan Hatice B., o dönem açtığı boşanma davasını da yine akrabalarının araya girmesi nedeniyle geri çektiğini söyledi.

'BOĞAZIMI SIKTI, YERE YATIRIP ÜZERİME BASTIRDI'

Eşinin o dönemde bir daha şiddet göstermeyeceği için yemin ettiğini ve daha sonra Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Yeşilköy Mahallesi'ne yerleştiklerini belirten Hatice B., şunları söyledi:

"En son kocamın kız kardeşleriyle eskiden beri süre gelen bir husumet nedeniyle tartıştık. Kızımı kocasıyla beraber darbetmişlerdi. 28 Temmuz 2020 gecesi saat 22:00 sıralarında kocam H.B. ile bu konuda aramızda bir tartışma başladı. Bana sesimi kesmemi kesmezsem kendisinin keseceğini söyledi. Ben de susmayacağımı kızımı koruması gerektiğini söyleyince önce boğazımı sıktı. Ardından yere yatırıp üzerime bastırdı. Nefessiz kaldım. Bayılmışım. Bu arada kızım Güllü B. odaya gelmiş. Müdahale etmek isteyince onu da saçından sürükleyip duvara vurmuş. Sabah ayıldım, beni yatağa yatırdılar. Kızım ile birlikte sonra hastaneye gittik. Banyoda düştüğümü söyledim. Doktor inanmadı. Polisleri çağırdı ben de gerçeği anlattım, şikayetçi oldum. Eşimden korkuyorum. Kendimden çok çocuklarıma zarar vermesinden endişe ediyorum. Bu şiddet 22 yıldır sürüyor. Bayramdan sonra boşanma davasını açacağım."

'BIÇAKLA SAATLERCE DOLAŞTI'

Güllü B. (19) ise olay gecesi arkadaşlarıyla evin dışında oturduklarını, ilerleyen bir saatte eve geldiğinde ise içeriden babasının bağırtılarını duyduğunu belirterek, "İçeri girdiğimde annem yerde yatıyor, babam ise bağırıyordu. Her zamanki gibi kavga ettiklerini anladım. Fakat bu defa annem sessizdi. Yanına gittim baygındı. Buz getirip başına koymak istedim, babam beni de savurup duvara çarptı. Kapıyı kapattı ve elinde bir bıçakla evin içinde saatlerce dolaştı. Sabaha karşı ancak annemi alıp hastaneye gidebildim. Sabaha kadar korku ve çaresizlik içinde bekledim" dedi.

Evin en büyük çocuğu Beşir B. (21) ise olayı kardeşinden öğrendikten sonra iş aramak için gittiği İstanbul'dan acilen Dörtyol'a döndüğünü kaydederek "Annemi ve kardeşlerimi babamın şiddetinden korumak için acilen Dörtyol'a döndüm. Düzenli bir iş bulduğum anda kardeşlerime ve anneme kendim bakacağım" diye konuştu.

Olayı sosyal medyada paylaştıktan sonra kendisini çok sayıda kişinin yardım etmek için aradığını da belirten Beşir B. babasının kesinlikle uzaklaştırılmasını, bir daha annesi ve kardeşlerine şiddet uygulamasının önüne geçilmesini istediğini belirtti.

KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan, Hatice B. hastanedeki tedavisinin ardından koruma altına alınırken, şikayeti üzerine gözaltına alınan H.B.'nin serbest bırakıldığı ancak önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı, alacağı ceza üzerine önceki cezasının infaz edilebileceği öğrenildi.