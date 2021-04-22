22 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunu Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 3 milyon 315 bin 429 TL. 22 Nisan 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -34-37-41-46-56-58- oldu.
22 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde haftanın ikinci çekilişi bu akşam yapıldı. 22 Nisan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edildi. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.