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22 Nisan Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu!

22 Nisan 2021 Perşembe - 22:02 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 22:02

Süper Loto çekiliş heyecanı sürüyor. Öte yandan Süper Loto bugünkü büyük ikramiye merak uyandırdı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 3 milyon 315 bin 429 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunu Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 3 milyon 315 bin 429 TL. 22 Nisan 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -34-37-41-46-56-58- oldu.
 
22 NİSAN SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde haftanın ikinci çekilişi bu akşam yapıldı. 22 Nisan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edildi. Çekilişin ardından 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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