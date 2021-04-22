22 Nisan öğleden sonra resmi tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, tatil mi 2021?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla Cuma gününün yasak kapsamına dahil edilip edilmeyeceği merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı genelge yayımladı ve bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlamasının 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacağını duyurdu. Peki, 22 Nisan tatil mi? 22 Nisan yarım gün mü, öğleden sonra tatil mi?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “23 Nisan Sokağa Çıkma Kısıtlaması” konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması 22 Nisan Perşembe günü saat 19.00’da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ, ÖĞLEDEN SONRA TATİL Mİ?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 22 Nisan yarım gün ve resmi tatil değildir.

Kanunlarda yer alan ulusal ve dini bayram ile resmi tatiller şu şekilde;



Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü genel tatil günleridir.



A) Resmi bayram günleri şunlardır:



1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.



2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.



3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.



29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

B) Dini bayramlar şunlardır:



1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.



2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.



C) (Değişik: 22/4/2009 - 5892/1 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü tatilidir.



D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir. (1)



Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.



Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.