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22 Mayıs koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

22 Mayıs 2021 Cumartesi - 19:31 | Son Güncelleme : 22 05 2021 - 19:52

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 658 Kovid-19 testi  yapıldı. 8 bin 697 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, hasta  sayısı 835 oldu.
 
Ağır hasta sayısı 1876 oldu, 14 bin 472 kişinin Kovid-19 tedavisi veya  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi.
 
Toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387'ye ulaştı, vaka sayısı 5  milyon 178 bin 648, vefat sayısı 46 bin 71 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2,  yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,5,  ventilatör doluluk oranı yüzde 30,7, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
BAKAN KOCA: BU GÜCE GÜVENİN
 
Tabloyu sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin.'' ifadelerini kullandı.
 

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Sağlık Bakanlığı 22 Mayıs koronavirüs vefat sayısı
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