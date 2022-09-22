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22 gün, 22 gece süren yeryüzünün en uzun meydan savaşı!
Sakarya Meydan Muharebesi! Yeryüzünün gelmiş geçmiş en uzun meydan savaşı 23 Ağustos 1921’de başladı. Acaba Savaş Tanrısı kimin yüzüne gülecekti? Türk Milleti topyekûn savaşa hazırlanıyor, milletin gücü ordunun gücüne katılıyordu. Mustafa Kemal Paşa orduya ihtarda bulundu: “5. Tümen’in tüm komutan, subay ve erlerinden verilecek ilk emirle yıldırım gibi düşmanın üzerine atılmalarını ve onu yok ederek şan ve şeref kazanmalarını isterim”