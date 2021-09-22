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22 Eylül koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

22 Eylül 2021 Çarşamba - 20:10 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 20:28

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Eylül koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Son 24 saatte 28 bin 168 yeni vaka tespit edildi, 242 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 96 kişi sağlığına kavuştu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Günlük Koronavirüs  Tablosu"nu paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 351 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin  168 kişinin testi pozitif çıktı, 242 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 23 bin 96 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 68,91,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 85,51 olarak kayıtlara geçti.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 106 milyon 492 bin  764'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 426  bin 502 doz aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Kırklareli Muğla, Amasya, Eskişehir, Çanakkale, Edirne, Ordu, Balıkesir, Burdur ve İzmir  oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise  Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Batman, Muş, Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Bingöl  olarak sıralandı.
 
"İkinci dozla sonuç almaya başlıyoruz"
 
Bakan Koca, paylaşımında, Türkiye genelinde 18 yaş ve üzeri nüfusta  iki doz aşı olma oranının yüzde 68,91'e ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:
 
"Sadece 7 ilde bu oran yüzde 75'in üzerinde. İki doz aşıda, il bazında  en düşük oranımızsa yüzde 42,5. İlk doz başlangıç, ikinci dozla sonuç almaya  başlıyoruz. Kovid-19 tablosuna karşı aşılarımızı hemen yaptıralım."
 

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