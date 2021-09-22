22 Eylül Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiye 64 milyon 269 bin 75 TL. 22 Eylül 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -11-13-37-42-59-82- ve joker:78 oldu.
22 EYLÜL SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU
Milli Piyango Online'da yer alan Çılgın Sayısal Loto, 22 Eylül Çarşamba günü saat 21:30'da çekildi. Çekiliş www.millipiyangoonline.com'dan canlı olarak aktarıldı. Açıklanan sonuçlara göre ise 6 bilen çıkmadı ve 64.564.708,17 TL büyük ikramiye devretti.