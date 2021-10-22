22 Ekim 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.480 1.68 EURO 11,1840 0.94
USD 9,6100 1.16 ALTIN 555,140 1.82
CANLI BORSA
TÜMÜ

22 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

22 Ekim 2021 Cuma - 19:53 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 20:18

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 363 bin 553 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin  192 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 30 bin 302 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta aşı uygulananların oranı ikinci dozda yüzde 77,27,  birinci dozda 88,79 olarak gerçekleşti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 115 milyon 40 bin  699'a yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 232 bin 925  doz aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur  oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak  sıralandı.
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,  "Bir ayın verilerine göre, yeni vakaların yüzde 1,38'i 0-4 yaş, yüzde 4,86'sı 5-9  yaş, yüzde 16,24'ü 10-14 yaş, yüzde 12,94'ü 15-19 yaş grubundan. Buna göre, 19  yaş ve altının vakalar içindeki oranı yüzde 35,42. Fakat virüs, bu grupta genel  olarak soruna yol açmıyor. Büyüklerimiz dikkatli olmalı." ifadelerini kullandı.
 
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı koronavirüs 22 Ekim koronavirüs tablosu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.