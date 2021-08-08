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22 binden fazla kişiye iş kapısı açılacak! Bakanlık duyurdu...

AA |  08 Ağustos 2021 Pazar - 13:11 | Son Güncelleme : 08 08 2021 - 13:11

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi düzenledi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 17 milyar liraya yaklaşırken, bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 22 binden fazla kişiye de istihdam sağlanması planlanıyor.


Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, haziranda 1036 yatırım  teşvik belgesi düzenledi. Bakanlığın, haziran ayına ait yatırım teşvik belgesi listesi Resmi  Gazete'de yayımlandı. Buna göre, haziranda 1036 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan  projelerin yatırım tutarı 16 milyar 899 milyon 999 bin 755 lira olarak  hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 22 bin 195 kişinin istihdam  edilmesi planlanıyor.
 
 Öte yandan, sabit yatırım tutarı 208 milyon 316 bin 914 lira olan ve  678 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 37 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde 171 yatırım teşvik belgesine tamamlama vizesi verilirken bu  projelerin sabit yatırım tutarı 4 milyar 202 milyon 684 bin 648 lira, gerçekleşen  istihdam da 7 bin 109 oldu.
 

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