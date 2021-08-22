22 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 383 bin 102 TL. 22 Ağustos 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -9-15-18-19-30- ve +11 oldu.
22 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Yeni hafta öncesi yapılan Şans Topu çekilişi saat 20:00'de canlı olarak aktarıldı. Çekiliş www.millipiyangoonline.com adresinden canlı yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre, 5+1 bilen çıkmadı ve 383.102,84 TL büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.