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22 Ağustos Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu!

22 Ağustos 2021 Pazar - 21:50 | Son Güncelleme : 22 08 2021 - 21:50

Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen Şans Topu'nda bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 383 bin 102 TL.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Şans Topu'nda çekiliş heyecanı yaşandı. Şans Topu çekilişinde büyük ikramiye 383 bin 102 TL. 22 Ağustos 2021 Şans Topu çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -9-15-18-19-30- ve +11 oldu.
 
22 AĞUSTOS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Yeni hafta öncesi yapılan Şans Topu çekilişi saat 20:00'de canlı olarak aktarıldı. Çekiliş www.millipiyangoonline.com adresinden canlı yayımlandı. Açıklanan sonuçlara göre, 5+1 bilen çıkmadı ve 383.102,84 TL büyük ikramiye sonraki çekilişe devretti.
 

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