11 Haziran 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 109.639 -0.13 EURO 7,7370 0.37
USD 6,8020 0.39 ALTIN 378,280 -0.11
CANLI BORSA
TÜMÜ

Parkta silahla vurularak öldürüldü! Babası sinir krizi geçirdi

DHA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 14:17 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 14:19

İstanbul Eyüpsultan'da 21 yaşındaki Oğuzhan Yıldız park içerisinde silahla vurularak öldürüldü. Haberi alarak olay yerine gelen babası sinir krizi geçirdi.


Olay, Eyüpsultan Nişancı Mahallesi Üzümbağı Sokak'ta bulunan Şehit Hüseyin Baş Parkı'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Parkta bulunan çardakta yaralı bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
 
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan polis ekipleri,  21 yaşındaki Oğuzhan Yıldız'a ait olduğu belirlenen cesedin silahla vurularak öldürüldüğünü tespit etti. Haberi alarak olay yerine gelen Oğuzhan Yıldız'ın babası sinir krizi geçirdi.  
 
 
Yapılan incelemelerin ardından Oğuzhan Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
 
Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
 

ETİKETLER

İstanbul Eyüpsultan silahla vuruldu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.