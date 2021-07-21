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21 Temmuz koronavirüs tablosu! İşte vaka ve vefat sayısı...

21 Temmuz 2021 Çarşamba - 19:53 | Son Güncelleme : 21 07 2021 - 20:16

Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Temmuz koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti.


Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi  yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti,  iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 946 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,93,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,28 olarak gerçekleşti.
 
Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve  üçüncü doz 181 bin 42 aşı uygulandı.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 63 bin 433'ü  birinci doz, 21 milyon 279 bin 203'ü ikinci doz, 3 milyon 669 bin 529'u üçüncü  doz olmak üzere 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il  sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır  olarak sıralandı.
 
"Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın  biter"
 
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son  derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın  biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." değerlendirmesini yaptı.
 

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