21 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 185 milyon 265 bin 536 TL. 21 Temmuz 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -8-22-52-60-83-89- ve joker: 39 oldu.
21 TEMMUZ ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinde canlı olarak yayınlandı. Çekiliş sonuçlarına göre, 6 ve 5+1 bilen çıkmadı, ikramiye sonraki çekilişe devretti.