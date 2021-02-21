22 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.560 0.90 EURO 8,4900 0.31
USD 6,9680 -0.20 ALTIN 399,820 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

21 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

21 Şubat 2021 Pazar - 22:42 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 22:42

Süper Loto çekilişi canlı yayında gerçekleşti. Salı, perşembe ve pazar olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen çekiliş, kazandırmaya devam ediyor. Oyun severler ise Süper Loto sonuçları sorgulama ekranını aratıyor. İşte, 21 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları...


Sisal Şans'ın düzenlediği Süper Loto çekiliş detayları haftanın üç günü Millipiyangoonline'da yer alıyor. Kazandıran numaralarla Süper Loto'da büyük ikramiye devretti mi sorusuna da yanıt aranıyor. Peki, Süper Loto nasıl oynanır? 
 
21 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Milli Piyango Online'ın en çok sevilen oyunu Süper Loto yeni çekiliş yapıldı. 21 Şubat için gerçekleştirilecek çekiliş saat 21:30'da  www.millipiyangoonline.com MP TV'de canlı olarak izleyici karşısında oldu. Çekilişte kazandıran numaralar; 1, 10, 19, 29, 49, 55 oldu. Sonuçlarda 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

ETİKETLER

Süper Loto 21 Şubat Süper Loto çekiliş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.