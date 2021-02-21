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21 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

21 Şubat 2021 Pazar - 21:18 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 21:18

Şans Topu çekilişi canlı yayınlandı. Haftanın son Şans Topu çekilişi bu akşam yani 21 Şubat tarihinde gerçekleşti. Şans Topu çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com ve milliyet.com.tr'de. İşte, 21 Şubat Şans Topu sonuçları...


Şans Topu çekilişi büyük bir merakla beklendi. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Şans Topu, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü düzenleniyor. Çekiliş Milli Piyango TV Youtube kanalında canlı olarak yayınlandı
 
21 ŞUBAT ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın son Şans Topu çekilişi 21 Şubat saat 20.00'de yapıldı. Şans Topu çekilişi www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla izlendi. Günün kazandıran numaraları; 3, 6, 9, 24, 29,11 oldu. Öte yandan 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

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Şans Topu 21 Şubat Şans Topu çekiliş sonuçları
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