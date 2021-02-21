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21 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

AA |  21 Şubat 2021 Pazar - 19:20 | Son Güncelleme : 21 02 2021 - 19:42

Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546 kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 101 bin 105 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 546  kişinin testi pozitif çıktı, 77 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 601 oldu.
 
Son 24 saatte 5 bin 2 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 523 bin 760'a yükseldi.
 
Bugüne kadar yapılan test sayısı 32 milyon 318 bin 182'ye ulaştı, vaka  sayısı 2 milyon 638 bin 422, vefat sayısı 28 bin 60, ağır hasta sayısı 1185 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6,  yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6,  ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

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Sağlık Bakanlığı koronavirüs 21 Şubat
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