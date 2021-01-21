21 Ocak koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

Sağlık Bakanlığı, 21 Ocak Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 165 bin 109 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 289 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 74 oldu, 6 bin 113 kişinin Kovid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi.

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 test yapılırken 6 bin 435 vaka sayısı açıklandı. Koronavirüsten 159 kişi hayatını kaybetti. Taburcu olan hastaların sayısı ise 5 bin 932 olarak belirlendi.

Öte yandan Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 237 bin 328 oldu.