21 Nisan 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.330 -2.55 EURO 9,8850 1.18
USD 8,1890 1.01 ALTIN 472,130 1.79
CANLI BORSA
TÜMÜ

21 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

21 Nisan 2021 Çarşamba - 22:08 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 22:08

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 143 milyon 807 bin 708 TL. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları www.millipiyangoonline.com'dan aktarılıyor. İşte, sorgulama sayfası...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 143 milyon 807 bin 708 TL. 21 Nisan 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -13-33-58-74-78-89- ve joker:46 oldu.
 
21 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edildi. Çekiliş sonrasında 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.
 

ETİKETLER

Çılgın Sayısal Loto 21 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.