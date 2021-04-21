21 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden şans oyunu Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 143 milyon 807 bin 708 TL. 21 Nisan 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -13-33-58-74-78-89- ve joker:46 oldu.
21 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da haftanın ikinci çekilişi bu akşam saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edildi. Çekiliş sonrasında 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.