21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 5 milyon 258 bin 389 TL. 21 Mart 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -4-6-39-42-43-45- oldu.
Sisal Şans'ın oyunlarından Süper Loto, Millipiyangoonline'da yer alıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen heyecanlı çekiliş, canlı ve noter huzurunda yapılıyor. Oyunun takipçileri ise '21 Mart Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye ne kadar, devretti mi?' sorularına yanıt arıyor. İşte, 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarına dair detaylar...
21 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın heyecan verici çekilişi Süper Loto merakla bekleniyor. Çekiliş 21:30'da canlı olarak gerçekleşecek. Kazandıran numaralar canlı Milli Piyango TV Youtube kanalından takip edildi. Çekiliş sonrası 6 bilen çıkmadı ve ikramiye devretti.