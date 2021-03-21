21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto'da büyük ikramiye 5 milyon 258 bin 389 TL. İşte, 21 Mart Süper Loto sonuçları...

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Süper Loto'da büyük ikramiye 5 milyon 258 bin 389 TL. 21 Mart 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -4-6-39-42-43-45- oldu.

Sisal Şans'ın oyunlarından Süper Loto, Millipiyangoonline'da yer alıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen heyecanlı çekiliş, canlı ve noter huzurunda yapılıyor. Oyunun takipçileri ise '21 Mart Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye ne kadar, devretti mi?' sorularına yanıt arıyor. İşte, 21 Mart Süper Loto çekiliş sonuçlarına dair detaylar...

21 MART SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI