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21 Mart koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

21 Mart 2021 Pazar - 19:18 | Son Güncelleme : 21 03 2021 - 19:39

Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 189 bin 906 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 428 kişinin testi pozitif çıktı, 102 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 189 bin 906 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin  428 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 102 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı  965 oldu.
 
Son 24 saatte 17 bin 615 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 825 bin 187'ye yükseldi.
 
Test sayısı 36 milyon 355 bin 374'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 13  bin 122, vefat sayısı 30 bin 61, ağır hasta sayısı 1568 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2,  yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

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