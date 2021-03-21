21 Mart ekinoksu nedir? 21 Mart İlkbahar ekinoksunda ne olur? 21 Mart ekinoksu ritüelleri!

20-21 Mart’a denk gelen, Kuzey yarımkürede gün ve gecenin eşitlendiği, artık günlerin giderek uzamaya başlayacağı bahar ekinoksu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 21 Mart ekinoks nedir? 21 Mart İlkbahar ekinoksunda ne olur? 21 Mart gece gündüz eşit mi? 21 Mart en uzun gündüz mü? 21 Mart İlkbahar ekinoksunda neler oluyor? İşte 21 Mart ekinoksu ritüelleri!

İlkbahar ekinoksu bugün gerçekleşiyor. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelir. 21 Mart ilkbahar ekinoksunda Güney Yarım Küre’de geceler gündüzlerden uzun olurken, Kuzey Yarım Küre’de tam tersi olmaktadır. 21 Mart 2021 tarihinde yaşanacak gece gündüz eşitliği tarihinden sonra gündüzler uzarken, geceler ise kısalmaya başlar. Peki, 21 Mart ekinoks nedir? 21 Mart İlkbahar ekinoksunda ne olur? 21 Mart gece gündüz eşit mi? 21 Mart en uzun gündüz mü? 21 Mart İlkbahar ekinoksunda neler oluyor? İşte 21 Mart ekinoksu ritüelleri!

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU NEDİR?

21 Mart İlkbahar Ekinoksu'nda güneş ışınları ekvatora dik açı (90 derece) ile gelmektedir. Bu olayla birlikte gece ve gündüz birbirine eşitlenmekte, hem kuzey hem de güney kutbu aynı anda gündoğumu hattına girmektedir.

Böylece gün ışığı, her iki yarımküre arasında eşit olarak paylaşılmaktadır. 21 Mart İlkbahar Ekinoksu ile birlikte Güney Yarım Küre'de gündüzler gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise geceler gündüzlerden uzun olmaya başlar.

DÜNYADA GÜNDÖNÜMLERİNİN KUTLANIŞI

Eski Hristiyanlık, İsa'nın öldüğüne ve daha sonra yeniden doğduğuna inandığında, Paskalya ile kutlamayı birbirine bağlar.

Maya takvimi, Chichen Itza, Meksika 'daki taş basamaklı piramidin bahar ekinoksu ritüelleriyle ünlüdür.

Bir zamanlar insanın kurban edildiği piramit, bir “güneş ışığı yılanı” nın, ekinoksun günündeki basamaklardan aşağı doğru hareket ettiği bir şekilde yapılır.

İspanya'da, ilkbaharın başlangıcında geçen zaman geleneksel olarak ekim mevsimi olduğundan ekim mevsimi olmuştur ve gün ışığı saatleri uzar, böylece ekinler büyür.

Günler, atalara ibadet zamanı olarak görüldüğünden, Japonya hem bayramları hem ulusal bayramlarla kutluyor.

İlkbaharda Hint geleneği getirme geleneği, aynı zamanda festivaller festivali olarak da bilinen Holi festivalidir.

21 MART İLKBAHAR EKİNOKSU İLE MEYDANA GELEN OLAYLAR

21 Mart durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de geceler, gündüzlerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de Sonbahar, Kuzey Yarım Küre'de İlkbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz süreleri birbirine eşit olur.

Bu tarih Güney Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Kuzey Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

23 Eylül durumu: Kuzey ve Güney Yarım Küre, Güneş ışınları öğle vakti Ekvator'a 90°'lik açı ile düşer. Gölge boyu Ekvator'da sıfırdır. Güneş ışınları bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'ye dik düşmeye başlar. Bu tarihten itibaren Güney Yarım Küre'de gündüzler, gecelerden uzun olmaya başlar. Kuzey Yarım Küre'de ise tam tersi olur. Bu tarih Güney Yarım Küre'de İlkbahar, Kuzey Yarım Küre'de Sonbahar başlangıcıdır. Aydınlanma çemberi kutup noktalarına teğet geçer. Bu tarihte Güneş her iki kutup noktasında da görülür. Dünya'da gece ve gündüz birbirine eşit olur. Bu tarih Kuzey Kutup Noktası'nda altı aylık gecenin, Güney Kutup Noktası'nda ise altı aylık gündüzün başlangıcıdır.

Kuzey Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart İlkbahar Ekinoksu – 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu'dur.

Güney Yarıküre'de yaklaşık olarak 21 Mart Sonbahar Ekinoksu – 23 Eylül İlkbahar Ekinoksu'dur.

21 MART EKİNOKSU RİTÜELLERİ NELERDİR?

Bahar bayramları yeni bir aşamaya geçişin, yeniden doğuşun, dirilişin, ışığın ve umudun ritüelleridir. Işığın ve karanlığın, gece ile gündüzün eşitlenmesi demek, dünyadaki dengenin de hatırlanması olarak yorumlanabilir. Siz de hayatınızdaki aydınlık ve karanlık yönleri ortaya dökebilir, bunlar hakkında meditasyon yapabilir veya konuşabilirsiniz. Geceye de gündüze de, aydınlığa da karanlığa da şükrederek, kendinizi ve hayatınızı bir bütün olarak kabul edin.

Dünyanın pek çok yerinde inanılan tanrıya veya tanrılara, topluma, aileye ve sevdiklerinize şükretmenin, teşekkürlerinizi sunmanın, hayatınızdaki varlıklarını ve etkilerini onurlandırmanın birçok yolu olmuştur. Sevdiklerinizle bir araya gelin, sahip olduklarınızı farkındalıkla dile getirin ve teşekkür edin. Yılın bu zamanına kadar size verilenler için şükretmek, tam da baharın ruhuna uygun olacaktır.

Genelde ekinoks zamanı havalar iyice soğumaya başlasa da, parklarda da hala belki biraz gün ışığı yakalayabilirsiniz. Hava şartları ne olursa olsun; güneşi ya da yağmuru, rüzgarı izleyin. Bir süre yüzünüz doğaya dönük olsun, derin nefesler alın ve sadece orada olmanın, o anın tadını çıkarın.

Eski kültürlerde hem dini ritüel hem de sosyal aktivite olarak yapılan pek çok eğlenceli gelenek vardır. Size ne iyi geliyorsa, onu yapın.

“Bahar temizliği” yapın. Yeni bir mevsim başlamak üzere. Mevsime uygun kıyafetlerinizi çıkarıp dolaplarınızı düzenleyin, evinizi temizleyin, mutfağınızdaki stoklarınızı gözden geçirin. Bahar temizliği bizim kültürümüzde de yer etmiş, oldukça da faydalı bir gelenek. Kışın ağırlığıyla vedalaşmak için de harika bir ritüel. Evinizde detaylı bir temizlik yapmak için Bahar Bayramı’nı bahane edebilirsiniz.

Bahçeniz varsa tohumları toprakla buluturabilirsiniz. Güneş gören bir yere yerleştireceğiniz bir saksıda kendi ektiğiniz tohumların büyümesini ilerleyen günlerde izleyebilirsiniz.