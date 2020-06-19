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21 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi!

19 Haziran 2020 Cuma - 11:58 | Son Güncelleme : 19 06 2020 - 11:58

İçişleri Bakanlığı "LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak" açıklaması yaptı. İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "LGS ve YKS Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, genelgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alındığı hatırlatıldı. Peki, Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı?


20 Haziran sokağa çıkma yasağı var mı? 20 -21 Haziran sokağa çıkma yasağı olacak mı? soruları merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “LGS ve YKS Tedbirleri” konulu genelge gönderdi. Genelgede, yeni tip koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildi. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi…

HALK SAĞLIĞI KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER

20 Haziran'da düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki  merkezi sınavlar ile 27-28 Haziran'daki Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS)  halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı  tedbirlerin alınmasının gerektiği belirtilen genelgede, alınan tedbirler şu  şekilde sıralandı:

"Birinci oturumu 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 09.30'da başlayıp  10.45'te tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30'da başlayıp 12.50'de tamamlanacak  olan LGS öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak,  sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla 20 Haziran 2020  Cumartesi günü 09.00 ile 15.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar  hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa  çıkmaları kısıtlanacaktır. 

Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 10.15'te başlayıp  13.00'te tamamlanacak, ikinci oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te  başlayıp 13.15'te tamamlanacak ve üçüncü oturumu 28 Haziran 2020 Pazar günü  15.45'te başlayıp 17.45'te tamamlanacak olan YKS öncesi ve sonrasında  oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde  yapılmasını temin etmek amacıyla 27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile  15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında  aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 il sınırları içinde bulunan  vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların, sınav binasına  ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir  yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir  yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİNE LGS – YKS AYARI

LGS ve YKS sınavlarına girecek adayların, T.C. Kimlik Kartı  başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlükleri, LGS sınavı  öncesine denk gelen 18 Haziran 2020 Perşembe ve 19 Haziran 2020 Cuma günleri saat  20.00'ye kadar, LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü  07.00-13.00 saatleri arasında, YKS sınavı öncesine denk gelen 25 Haziran 2020  Perşembe ve 26 Haziran 2020 Cuma günleri saat 20.00'ye kadar, YKS sınavının  yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleri arasında, YKS  sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında  açık bulundurulacak.

LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde sınava girecek adaylar ve  yakınları ile sınav görevlilerinin, belediye/halk otobüsü, minibüs, dolmuş, taksi  gibi araçlarla yapacakları şehir içi toplu ulaşımlarda herhangi bir aksama  olmaması için belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer  sayıları artırılacak. Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur,  feribot gibi) biletleme yapmış olanlar, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi  olmayacak."

AÇIK OLACAK İŞ YERİ, İŞLETME VE KURUMLAR 

Genelgede, açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar ise şöyle  sıralandı: "Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde, ekmek  üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş  yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi  ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (engelli vatandaşlar hariç  olmak üzere vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve  araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş  yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidip  gelebilecek),

İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve  satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,  Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner  klinikleri ve hayvan hastaneleri, Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve  kuruluşları ile işletmeler (havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler,  kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakımevleri, rehabilitasyon merkezleri, nüfus  müdürlükleri, acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek  Birimleri, göç idaresi, PTT gibi), 

AKARYAKIT İSTASYONLARI

Valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50  bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve  varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek  sayıda ve kurayla tespit edilecek lastik tamircisi,

Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet  yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve  doğalgaz çevrim santralleri gibi),

İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü  dağıtımını yapan şirketler,

Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

Sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat,  donanım gibi faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,  Bulunduğu yerin il/ilçe hıfzıssıhha kurulu tarafından izin verilmesi  şartıyla makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda  maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak  üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak  hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,  Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil)  ve lojistiğini yapan firmalar,

OTELLER VE KONAKLAMA YERLERİ

Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim  tesisleri, Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak  yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (bu madde  kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka  bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere  gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile  sınırlıdır),

Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre  içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu mal, malzeme, ürün, araç-gereç  üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan  şartlara uymaları kaydıyla),

Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatifleri,

Valilikler/kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre  kura ile belirlenecek zirai ilaç, tohum, fide, gübre gibi tarımsal üretime  ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

Sebze/meyve toptancı halleri."  

İSTİSNA KAPSAMINDAKİ KİŞİLER

Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişiler ise şunlar:  "Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlarda yönetici, görevli veya  çalışanlar,  Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel  güvenlik görevlileri dahil),  Acil çağrı merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Türk Kızılay ve  AFAD'da görev alanlar,

Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve  belediye görevlileri gibi) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak  olanlar,  Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması  gereken iletim ve alt yapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının  giderilmesinde görevli olanlar, Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo  dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler  kapsamında görevli olanlar, 

Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri gibi  sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,  Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi özel gereksinimi  olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

Demir-çelik, cam, ferrokrom gibi sektörlerde faaliyet yürüten iş  yerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları  gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar, Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum,  kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda  olmak kaydıyla)

Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek gibi) ve hayvansal  (süt, et, yumurta, balık gibi) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi,  ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

Küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini  yürütenler,

30 Nisan 2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan  Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu  ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Türk Kızılaya yapılacak kan ve  plazma bağışları dahil)    Yurt, pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların gereksinim  duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli  olan çalışanlar (iş yeri hekimi gibi)

Veteriner hekimler,

Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartıyla  teknik servis çalışanları,

İş yerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak iş  yerlerini bekleyenler,

Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon,  ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak  personel,

Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta  olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis  edecekler (Mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla)

Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu  meslek mensupları ile beraber çalışanlar." 

Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlara ilişkin kararlar  hıfzıssıhha kurullarınca alınacak

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların  evlerinde  kalmalarının esas olduğu belirtilen genelgede, açık olacak iş yeri, işletme ve  kurumlar kapsamındakilere yönelik kararların, il/ilçe hıfzıssıhha kurullarınca  LGS sınavı için en geç 19 Haziran 2020 Cuma günü saat 13.00'e, YKS sınavı için en  geç 26 Haziran 2020 Cuma günü saat 13.00'e kadar alınacağı ifade edildi.  Genelgede, söz konusu tedbirlere ilişkin vali ve kaymakamlar  tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması,  uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden  olunmaması istendi.

KARARLARA UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK

Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun  282'nci maddesi gereğince idari para cezası verileceği vurgulanan genelgede,  aykırılığın durumuna göre Kanun'un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacağı,  konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi  kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı kaydedildi.

 

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