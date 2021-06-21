21 Haziran kabine toplantısı sonuçları merak ediliyor! Kabine toplantısı kararları Cumhurbaşkanı tarafından açıklandı

21 Haziran kabine toplantısı sonuçları herkes tarafından sorgulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde ve tüm bakanların katılımı ile kabine toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Kritik kabine toplantısında önemli kararlar alındı. Alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması ile duyurdu. İşte Kabine toplantısı kararları…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetiminde toplanan kabine toplantısı sona erdi. Toplantısın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan yeni kararları duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısıtlamalardaki gevşemeleri ve yeni düzenlemeleri açıkladı. İşte merak edilen Kabine toplantısı kararları…

Kabine toplantısı kararları

Salgında yaşanan gelişmeler kabine gündemimizin yine ilk konusunu oluşturdu. Türkiye, dünyada salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur.

Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz.

TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz. Sanayi sektöründeki kayıtlı istihdam, 4 milyon 700 bin sınırına dayanarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz.

Yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmış bulunuyor. Hedefimiz aşılamayı birkaç hafta içinde 18 yaş üstünün tamamına açmaktır.

1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.

(Kovid-19 tedbirleri) Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.