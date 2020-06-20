21 Haziran güneş tutulması saat kaçta? 21 Haziran güneş tutulması Türkiye’den görülecek mi?

21 Haziran güneş tutulması 2020 için geri sayım başladı. 'Ateş Çemberi' olarak da bilinen Ay ve Güneş'in neden olduğu gökyüzü olayı Güneş tutulması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 21 Haziran 2020 güneş tutulması saat kaçta? 21 Haziran güneş tutulması Türkiye’den izlenecek mi?

21 Haziran 2020 güneş tutulması saat kaçta? güneş tutulması ateş çemberine saatler kala merak ediliyor. Yılın en önemli üçüncü gök olaylarından birisi olan Güneş tutulması için nefesler tutuldu. 21 Haziran'da gerçekleşecek olan Güneş tutulmasında Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kaplayacak. Neredeyse tam güneş tutulması yaşanacak.

GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

21 Haziran güneş tutulması 06.45’te başlayacak.

21 HAZİRAN GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE’DEN İZLENECEK Mİ?

GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Türkiye'den de izlenebilecek olan güneş tutulması en net Hakkari'de izlenebilecek. Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlenebilecek. Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlenecek.

GÜNEŞ TUTULMASI NASIL OLUŞUYOR?

Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.