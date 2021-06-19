21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü? En uzun gündüz ne zaman, hangi şehirde, kaç saat sürüyor? 21 Haziran ekinoks özellikleri ve yaz gün dönümü tarihi…

21 Haziran en uzun gece mi, gündüz mü? Kuzey yarım kürede 21 Haziran yaz gündönümü başlıyor ve 22 Eylül’e kadar sürüyor. 21 Haziran en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı yaz gün dönümünün başladığı gündür. Peki, en uzun gündüz ne zaman, kaç saat? 21 Haziran ekinoks özellikleri ve yaz gün dönümü tarihi…

Kuzey Yarım kürede yaz sezonu 21 Haziran’da başlıyor. 21 Haziran aynı zamanda en uzun gün aynı zamanda yaz gündönümü veya yaz ortası olarak da geçer. Peki, en uzun gündüz ne zaman, hangi şehirde, kaç saat sürüyor? 21 Haziran ekinoks özellikleri ve yaz gün dönümü tarihi…

Yaz gün dönümü tarihi ve 21 Haziran ekinoks özellikleri

En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları kısalır. Sadece kış ve yaz olarak kabul edilmez bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilmektedir. Aynı zamanda kutup dairesinde 24 saat gündüz yaşanırken, Güney'de ise 24 saat gece yaşanmaktadır. Yaz Gündönümü'nde saat 12 olduğunda güneş dik bir açıyla gelir ve yengeç dönencesinde gölge boyu sıfır olur.

En uzun gündüz hangi şehirde?

21 Haziran'da en uzun gece Sinop'ta yaşanırken, 21 Aralık'ta Hatay'da en uzun gündüz yaşanır.

Gündönümleri ve ekinoks tarihleri

21 Aralık tarihi ile beraber Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar.

21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.

21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.

23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.

21 Haziran gün dönümü diğer kültürlerde nasıl kutlanır?

Gündönümünün İngilizce adı olan “solstice” Latince sol ve sistere kelimelerinin birleşmesiyle oluşuyor ve güneşin durması ya da kıpırdamaması anlamına geliyor. Gündönümünün Anglo-Sakson ismi de Litha. Stonehenge’in 4000 yıl önce Britonlar tarafından önemli bir dinsel alan olarak kullanıldığı düşünülüyor. Buradaki pagan kutlamaları ise 20. yüzyılda başladı. Litha’da güneşin doğuşu sırasında Stonehenge’deki topuk taşı, merkez adak taşı ve kesim taşı birbiriyle ve doğan güneşle aynı hizaya gelir. Topuk taşının gölgesi Stonehenge’in tam ortasındaki merkez adak taşının üstüne düşer.

Rusya’da İvan Kupala adı verilen kutlamalar 21 Haziran’da gerçekleştirilir. Hristiyanlık öncesi dönemde 21-22 Haziran günlerine denk gelen ve en kısa gecenin yaşandığı gün olarak kutlanan bu bayram, güneşin bununla birlikte hasadın olgunluğa erişmesi, en kısa gecenin kutlanması, güneşin bundan sonra kısalacak olan günler sınırını geçmesiyle Slav halklarınca önem kazanmıştır.

Türk Halk takvimine göre 21 Haziran’daki yaz gündönümü Hızır Gündönümü olarak adlandırılır.