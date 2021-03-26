21 gün tam kapanma mı geliyor? 21 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek, Ramazan’da tam kapanma olacak mı?

Koronavirüs vakalarındaki artış hızı endişe yaratıyor. 25 Mart koronavirüs tablosuna göre, Türkiye'de son 24 saatte 222 bin 753 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar tam kapanma çağrısı yaparken, Ramazan'da ülke genelinde tam kapanmaya gidileceği iddia edildi. Öte yandan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizerek, “Eğer bir daha kapanırsak hem esnafın hem de vatandaşın işi zorlaşır. Gevşemeden mesafe, hijyen ve maske kuralına dikkat edilmeli.” uyarısını yineledi. İddiaların ardından 21 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek? 21 gün tam kapanma mı geliyor? Ramazan’da tam kapanma olacak mı? Sorularına yanıt aranamaya başlandı.

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 28 bin 731 olurken 157 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs vakalarında yaşanan artışın başlıca nedeni, mutant virüs gösteriliyor. Vaka sayılarındaki artış 'tam kapanma' önerilerinin gelmesine neden oluyor. Ayrıca Ankara kulis bilgilerine dayandırılarak 21 günlük tam kapanmasının geleceği iddia ediliyor. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun da mutant virüsün belirtilerinin baş dönmesi, bilinç durumunda bozukluk ve baş ağrısı olduğunu söyleyerek, “Tam kapanma konusu mutlaka bence olmalı.” Dedi.

'Tam kapanma düşünülmeli'

Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Uzun, sadece Samsun'da değil Türkiye genelinde Covid-19 vakalarında bir artışın olduğunu söyledi. Prof. Dr. Uzun, "Biz hastaları gerçekten çok iyi tedavi ediyoruz, ancak tedavi ile iş bitmiyor yukarıdan, çığ geliyor, kar topu gibi çoğalıyor ve çığ oluşuyor orayı kesmemiz lazım. Evde izolasyon diyoruz ama hastalar evde izole olmuyorlar. Aile bireylerine bulaştırıyorlar. Evde durmayıp dışarı çıktıkları için bu izolasyon tam olarak gerçekleşmiyor. Pandemiyi yenmenin birinci kuralı izolasyonun sağlanmasıdır. Aileler arası gidiş gelişler ve akraba ilişkileri var. İzole olması gereken hastalar sokaklara, çarşıya ve pazarlara gidiyorlar. Şehirlerarası geçişkenlik var" diye konuştu.

Hasta akışının çok fazla olduğunu dile getiren Prof. Dr. Uzun, "Sağlık çalışanları 1 kişiyi tedavi ediliyor, o 10 kişi olarak geri dönüyor. Tam kapanma konusu mutlaka bence olmalı. Tam kapanmanın yapılması lazım. Bence Samsun için düşünülmesi gereken bir şey" dedi.

Prof. Dr. Müftüoğlu'ndan hafta sonu 'tam kapanma' çağrısı

Corona virüste 'kademeli normalleşme' sonrası günlük vaka sayısının 30 bine yaklaşması vatandaşları tedirginliğe sevk ederken uzmanlarda çağrı geldi.

Hürriyet başyazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, geçtiğimiz günlerde corona virüste vaka sayısının 30 bine dayandığına vurgu yaparken salgındaki gidişatın iyi olmadığını ve hafta sonu tam kapanmanın ilan edilmesi gerektiğini belirtti.

'Hafta sonu kapanalım mı?' başlıklı yazısında kapanma düşüncesini paylaşan Müftüoğlu, kararı pendemiyi yönetenlerin vereceğini fakat soruya cevabının açık ve net olduğunu vurguladı.

Müftüoğlu, rakamların kapanmayı zorunlu kıldığını belirterek "Hafta sonları yeniden kapanalım çünkü bunu eğer şimdi yapmazsak sonrasında daha kötü, ağır, bunaltıcı, can yakıcı kısıtlamalarla karşılaşmamız vazgeçilmez olabilir" ifadelerini kullanarak, şu tavsiyeyi verdi.

Ortada 'belalı mı belalı' ve de 'son derece tehlikeli' korkutucu bir süreç var. Hemen, şimdi, hiç gecikmeden müdahale edilmesi gereken bir 'yangın durumu' ya da moda benzetmeyle bir tür “tsunami tehdidi” ile karşı karşıyayız. Duruma acilen müdahale edilmesi ve ülke genelinde hemen bu hafta cuma akşamı 21.00’den başlayarak pazartesi sabahı 05.00’te sonlanacak bir tam kapanma durumunun ilan edilmesi gerektiği düşüncesindeyim. Eğer böyle bir kapanma ülke genelinde düşünülmez ise hiç olmazsa kırmızı illerde mutlaka ama mutlaka uygulamaya sokulmalı."

Sürdürülebilir kapanma çağrısı geldi!

Türk Toraks Derneği, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, TTB UDEK Koronavirüs Çalışma Grubu imzasıyla sürdürülebilir kapanma çağrısı yapıldı.

“Eğer bir daha kapanırsak hem esnafın hem de vatandaşın işi zorlaşır”

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, kurallara mutlaka uyulması gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: “Eğer bir daha kapanırsak hem esnafın hem de vatandaşın işi zorlaşır. Gevşemeden mesafe, hijyen ve maske kuralına dikkat edilmeli. İşletmeler, biraz daha alışık çünkü bir yıldır kapalılar. İşletme sahipleri, bulundukları mekanları kontrol etmeliler. Müşteri yoğunluğu olan noktalarda masa sayısını, kullanılan günü birlik masa örtülerinin temizliği kurallarına harfiyen uyulmalıdır.”

“Yeniden kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmamız mümkün”

Yeniden normalleşme sürecinde çok daha dikkatli olunmasını isteyen bir başka isim ise Turizmciler Derneği Başkanı Faruk Elmalı. “İnsanların kendi önlemlerini sıkıca almalarının olmazsa olmaz olduğunu görüyoruz” diyen Elmalı, şöyle devam etti: “Ülkemizin en önemli sektörü turizm sezonunun yaklaşmasıyla vaka sayılarının artması bizleri olumsuz yönde etkileyecektir. Vaka sayıları kontrol altında tutulamazsa yeniden kısıtlamalar ile karşı karşıya kalmamız mümkün.”

“Toplum bilinci gelişmezse, dükkanları da kapatsanız bu vaka sayıları aynı olur”

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice "Açılma ile sokaklarda, insanlarda, işletmelerde ciddi bir yoğunluk oluştu. Arkadaşlarımıza kuralları uygulaması konusunda ikazlarımızı yaptık. Bu fatura üçüncü kez kesilirse bizim sektörün artık ayakta kalması, bu zor şartlarda mümkün gözükmüyor. Sektör olarak yılın yarısını kaybettik. Dolayısıyla bir kapanma daha söz konusu olursa, tarihin en büyük rakamları doğal olarak devlette refleksini gösterecek. Her şeyden önce insan sağlığı söz konusu olduğu bir yerde tedbirler yeni baştan revize edilecek. Buna bir itirazımız olmaz. Bu iş sadece bizim sektörün işletmeleri açıldı, diye bizi yüklemek haksızlık olur. Hafta sonu yaşanan çılgınlığı biri bana izah etsin. HES kodu uygulaması yapmaya çalışıyoruz. HES koduna karşı insanlar dükkana girerken tepki gösteriyor 'bir yemek yiyip, çıkacağım' ya da 'bir pasta alıp çıkacağım' diyor. İnsanlar bunları da kabul etmiyor. Toplum bilinci gelişmezse, dükkanları da kapatsanız bu vaka sayıları aynı olur. İnsanlar, sanki bir anda her şey bitmiş gibi bir mantığa büründü. Sokakların insan seline dönüşmesi kabul edilemez bir durum" dedi.