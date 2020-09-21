21 Eylül Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama…

Sayısal Loto sonuçları için saatler kaldı. Şans oyunu meraklıları bu hafta çekilecek MPİ Sayısal Loto çekilişi ile ilhi araştırma yapmaya başladı. Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor. İşte Milli Piyango 21 Eylül 2020 Sayısal Loto sonuçları ve bilet sorgulama ekranı…

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi yapılan çekilişin ardından belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı ve noter huzurunda çekilen ve açıklanan sonuçlar için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Geçen hafta çarşamba günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen olmadığından büyük ikramiye devretti. Çılgın Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 21 Eylül 2020 Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, 21Eylül 2020 Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek. MP TV ile canlı yayınlanacak olan çekilişin ardından kazandıran numaraları sisteme yüklenecek.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÇILGIN SAYISAL LOTO NEDİR, NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.