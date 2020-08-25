Corona virüsü salgını kapsamında mart ayında kapanan ve online olarak devam eden okulların durumu ile ilgili çeşitli açıklamalar yapılsa da, konu hakkında yapılan araştırmalar devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Bilim Kurul Toplantısı sonrası açıklama yapmış ve okulların durumu ile ilgili merak edilenleri cevaplamıştı. İşte 21 Eylül okulların açılması ile ilgili detaylar…

21 Eylül’de okullar açılıyor mu? 21 Eylül'de kaçıncı sınıflar açılacak? soruları, son haftalarda artan koronavaları sonra daha sık sorulamaya başlandı. İşte detaylar...

OKULLAR 21 EYLÜL’DE AÇILIYOR MU?

MEB’in yayımladığı genelgeye göre, okulların açılış tarihi 31 Ağustos 2020 tarihi olarak belirlendi. Okulların kapanış tarihi ise 18 Haziran 2021. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020′de, yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021‘de, ikinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021‘de yapılacak.

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, ‘’Bilim Kurulu'nun tavsiye kararıdır bu, 21 Eylül'den sonra yüz yüze eğitimin başlaması yönünde. Biz aşamalı ve seyreltilmiş derken, aslında belli sınıf düzeylerinin öncelikli olarak açılmasından ve derslerin, konuların seyreltilmesi yani aynı saat ve süre içerisinde değil de belirli konuların belirli noktalarının özellikle ve öncelikle işlenmesini kastediyoruz. Seyreltilme sonucunda oluşan açık uzaktan eğitimle, EBA'yla giderilecek.’’ dedi.

BAKAN KOCA DA KONUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise okulların açılmasıyla ilgili, ‘’Milli Eğitim Bakanlığımızla sürekli iletişim halindeyiz. Biz 21 Eylül’de doğrusu okulların temelde açılmasından yana bir yaklaşım içindeyiz. Kademelendirme tarzında olur. Bunu da zannediyorum, önümüzdeki haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı’nda netleştirilerek açıklaması yapılır. Bazı sınıfların eğitime başlaması gerektiğini biliyoruz. 21’inde temelde başlamanın esas, eğer salgındaki seyir farklı olursa kademelendirme yöntemiyle Bilim Kurulu’muzun önerisi doğrultusunda bir noktaya gelmiş oluruz. Gerektiğinde online, hibrit gibi yöntemler olabilir. Ama biz 21’inde başlaması şeklinde düşünüyoruz.’’ şeklinde konuştu.

21 EYLÜL'DE KAÇINCI SINIFLAR AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül’de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik. Hangi yaş grubunun okula ne zaman başlayacağına Bilim Kurulu karar verecek” açıklaması yaptı.

Selçuk’un açıklamalarından satır başları;

Ders başlayana kadar maske hususundaki standartlarımız gereği uygulanacaktır. Hem öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz hem de velilerimiz için kılavuzlar hazırladık. Bunların ne şekilde olacağına ilişkin de açıklamalar yapacağız.

Öğretmen ve velilerimiz için hazırlanan kılavuzlar devam ettirilecek. Okulun ilk haftasında da özel bir uyum programı ortaya koyacağız. Öğretmenlerle ilgili bir çalışma olacak ama öğrenciler için açıklamalarımız devam edecek.

Salgın şartları nedeniyle personel sayısında artışa gitmiş bulunuyoruz. Bütün ihtiyaç kalemleri de tek tek çıkarılmış, hangi il ve ilçe hangi okul içerisinde hangi ihtiyaç oluşmuştur bu takip ediliyor.

Okullarımıza destek sağlamak için gerekli planlarımızı yaptık. İl Eğitim Müdürlerimizle toplantılarımız var. tek tek ele alıp inceleyeceğiz ve destekler okullara ulaştırılacak. Bakanlık bürokratlarımız çeşitli illerde gruplar halinde risk analizine katılacaklar. Yani sahadayız.

Bu çalışmalarla Bilim Kurulu'nu da bilgilendirmeyi ve ileriye ilişkin planları hazırlayacağız. Süreç boyunca okullarda ve sahalarda olacağız. Eğitim öğretim yılını şimdiden kutluyor ve yüz yüze eğitimin bir an önce başlamasını umuyorum.