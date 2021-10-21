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21 Ekim koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

21 Ekim 2021 Perşembe - 20:08 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 20:33

Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Ekim koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi.


Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.
 
Buna göre, son 24 saatte 362 bin 213 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin  465 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı  ise 29 bin 160 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,04,  birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,71 olarak gerçekleşti.
 
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan toplam aşı sayısı 114 milyon 807 bin  774'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 187 bin 264  doz aşı uygulandı.
 
En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Ordu, Muğla Kırklareli, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Balıkesir, Edirne ve Burdur  oldu.
 
En az iki doz aşı yapılanların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak  sıralandı.
 
YARIYA YAKINI 30 YAŞ ALTI
 
Bakan Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu sosyal medya hesabından paylaşırken şu ifadeleri kullandı: Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.
 

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Sağlık Bakanlığı 21 Ekim koronavirüs tablosu vefat sayısı
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