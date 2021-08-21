21 Ağustos koronavirüs tablosu! Vefat sayısında korkutan artış

Sağlık Bakanlığı tarafından 21 Ağustos koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 282 bin 857 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 351 kişinin testi pozitif çıktı, 232 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 163 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 73,78, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 56,33 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 45 milyon 796 bin 679'u birinci doz, 34 milyon 963 bin 740'ı ikinci doz, 7 milyon 572 bin 792'si üçüncü doz olmak üzere 88 milyon 443 bin 350'ye yükseldi. Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 383 bin 910 aşı uygulandı.

Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla , Çanakkale, Edirne Eskişehir ve Yalova oldu.

Diyarbakır, Muş, En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa Mardin , Gümüşhane, Bitlis Batman , Bingöl, Bayburt ve Iğdır olarak sıralandı.