21 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 200 milyon 254 bin 95 TL. 21 Ağustos 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar -14-40-41-44-72-77- ve joker:43 oldu.
Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmazken Pazartesi akşamı gerçekleştirilecek olan çekilişe devreden tutar 200.757.156,50 TL olarak açıklandı. 5+1 ve 5 bilenin de çıkmadığı Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 4 bilen 432 kişi 2.866,40 TL, 3 bilen 14.648 kişi 105,65 TL ve son olarak 2 bilen 217.184 kişi 10,65 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu