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2040'a kadar Parkinson hastası sayısının 18 milyona ulaşması bekleniyor

AA |  21 Temmuz 2020 Salı - 10:42 | Son Güncelleme : 21 07 2020 - 10:42

Nörolojik kaynaklı Parkinson hastalığının görülme sıklığının arttığı, dünya genelinde 2040'a kadar hasta sayısının yaklaşık 18 milyona ulaşmasının öngörüldüğü bildirildi.


Türk Nöroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk, 22 Temmuz  Dünya Beyin Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, nörolojik hastalıkların,  dünyadaki ölümlerin yüzde 12'sini oluşturduğunu ifade ederek bu yılki temanın,  Parkinson hastalığı olarak belirlendiğini vurguladı.
 
Parkinson hastalığının, alzaymırdan sonra en sık görülen nörolojik  hastalık olduğuna dikkati çeken Öztürk, "Türkiye'de yaklaşık 150 bin parkinson  hastası olduğu öngörülüyor." ifadesini kullandı.
 
Prof. Dr. Öztürk, Türkiye'nin hızla yaşlanan toplumlar arasında olması  nedeniyle hastalık görülme sıklığının artacağı değerlendirmesinde bulundu.
 
"2040 yılına kadar hasta sayısının yaklaşık 18 milyona ulaşacağı  öngörülüyor"
Türk Nöroloji Derneği Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu Moderatörü  Prof. Dr. Raif Çakmur da Parkinson hastalığında en önemli sebebin, dopamin  eksikliği olduğunu vurguladı.
 
Parkinson hastalığının, yavaş ilerleyici beyin hücrelerinde kayıpla  seyreden bir beyin hastalığı olduğunu belirten Çakmur, "Bu tür hücre kaybı ile  giden, sinsi başlayan ve yavaş seyreden hastalıklar, nörodejeneratif hastalıklar  olarak tanımlanmaktadır. Parkinson hastalığı, alzaymır hastalığından sonra en sık  görülen nörodejeneratif hastalıktır." ifadelerini kullandı.
 
Çakmur, hastalığının asıl belirtilerinin, hareket ile ilgili  belirtiler olsa da son yıllarda koku alma sorunu, kabızlık, depresyon, uyku  problemleri ve ağrı gibi sorunlarla başlayabildiğinin tespit edildiğini  belirterek şunları kaydetti:
"Titreme, hastaların yaklaşık olarak yüzde 50 ile yüzde 75'inde  başlangıç bulgusudur. Ancak hastaların yüzde 25-30 kadarında titreme hiç  görülmeyebilir.
 
Parkinson hastalığının gelişimi için en önemli risk faktörü, yaşlanma  olarak tanımlanmıştır. Toplumlar yaşlandıkça Parkinson hastalığı gibi  hastalıkların görülme sıklığı da artış göstermektedir. Ancak son yıllarda  Parkinson hastalığı sıklığı beklenenden daha hızlı artıyor gibi görünmektedir.  Bir grup araştırmacıya göre, Parkinson hastalığı bir pandeminin tüm özeliklerini  göstermektedir. Daha Kovid-19 pandemisi öncesinde bazı yazarlar, Parkinson  hastalığı için artış rakamlarına bakarak enfeksiyöz olmayan bir pandemiden söz  ettiler. Dünyada 2040 yılına kadar Parkinson hastalarının sayısının yaklaşık  17-18 milyona ulaşacağı öngörülüyor. Parkinson hastalığının görülme oranındaki  artış aciliyet göstermektedir."
 

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Parkinson Nörolojik hasta
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