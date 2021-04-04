04 Nisan 2021 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.430 0.25 EURO 9,6010 0.11
USD 8,1520 0.57 ALTIN 454,990 0.89
CANLI BORSA
TÜMÜ

2025’e Kadar 20 elektrikli model tanıtacak!

04 Nisan 2021 Pazar - 16:08 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 16:08

Lexus, LF-Z Electrified konsept aracıyla birlikte önümüzdeki dönem planlarını da açıklayarak yeni bir döneme giriyor.


Lexus’un dünya lansmanını gerçekleştirdiği yeni LF-Z Electrified konsepti, markanın yeni tasarım dilini ortaya koyarken aynı zamanda vizyonunu da sergiliyor. LF-Z Electrified yeni Lexus modellerinin sürüş performansını, etkileyici tasarımını ve yüksek teknolojisini temsil ediyor. Yeni plana göre Lexus 2025 yılına kadar, dünya çapında farklı ülke ve bölgelerin ihtiyacını karşılamak için bataryalı elektrikli araç (BEV), plug-in hibrit (PHEV) ve kendi kendini şarj eden hibrit (HEV) araçlar dahil olmak üzere 20 tamamen yeni veya yenilenmiş model pazara sunacak. Bu modellerin ise 10 veya daha fazlasının bataryalı elektrikli araç olması hedefleniyor.

50 bin elektrikli

Lexus, 2025 yılına kadar tüm modellerinde elektrikli versiyonlar sunmayı planlıyor. Bununla birlikte 2025 yılına gelindiğinde Lexus’un global satışlarının yüzde 50’sinden fazlasının elektrik motorlu olması hedefi bulunuyor. 2050’ye kadar tüm modellerinin üretim materyalleri, parça ve araç lojistikleri, bertaraf etme geri dönüşüm dahil yaşam döngüsü boyunca karbon nötr olması hedefi bulunuyor.

ETİKETLER

Lexus elektrikli model LF-Z Electrified Lexus yeni model
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.