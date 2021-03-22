2023 manifestosu nedir? Cumhurbaşkanı manifestoyu ne zaman saat kaçta açıklayacak? Manifesto ne demek?

2023 manifestosu nedir, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor. AK Pati 7. Olağan Büyük Kongre merakla beklenirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongre ilgili, “Yapacağım konuşma adeta 2023’ün bir manifestosu olacaktır” dedi. Erdoğan tarafından yapılan bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 manifestosunu ne zaman açıklayacak, saat kaçta? Manifesto ne demek, anlamı nedir? gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Cuma günü Vahdettin Köşkü’ndeki Kerem Aydınlar Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cuma namazı çıkışı gazetecilerden gelen bir soruya Erdoğan, "Şu anda sloganlardan yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. İnsan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" dedi.

MANİFESTO NE DEMEK?

Latinceden dilimize geçmiş olan manifesto kelimesinin iki anlamı vardır. İlk anlamı, yeni kurulmuş bir oluşumun savlarını beyan etmek için maddeler halinde yazılan açıklama metnidir. Manifestolar, genellikle tek sayfadır ve hepsinin bir başlığı olur. Kanaat önderleri tarafından kaleme alınan manifestolarda ise, yeni bir toplumsal hareketin temel hedefleri halka arz edilir. Bu kelime aynı zamanda bir denizcilik terimi olarak kullanılıyor. Yük gemilerinde taşınan malların cinsini ve sayısını bildiren belgelere de manifesto adı verilir.

Manifesto, herhangi bit topluluk hareketinin kamuoyuna duyurulması, hareket ve düşüncelerin bildirilmesini içeren yazılardır. Genellikle akımlarla bütünleştirilen manifesto, Türk dilinde bildiri anlamına gelmektedir. Bazı tarihi kaynaklarda kullanılan “muhtıra” kavramı da manifestoyla benzer anlamları taşımaktadır.

TDK'ya Göre Manifesto

Birinci anlamı: Bir kitleye yeni bir oluşum ya da hareket hakkında bilgi vermek amacıyla yazılan bildiri, duyuru anlamındadır. Manifesto kelimesi deklarasyon sözcüğü ile yakın anlamlıdır. Her ikisinde de yeni bir duyuru yapılır. Manifestonun deklarasyondan farkı maddeler hallinde yani liste şeklinde yazılmasıdır.

Ayrıca gemilerin gümrük yönetimine vermekle yükümlü olduğu resmi belgeye de manifesto deniliyor.

2023 MANİFESTOSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde yapacağı konuşmada, 2023'ün manifestosunu yayınlayacağını söyledi.

AK Parti'nin 7. Olağan Büyük Kongresi'ne ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda sloganlardan yapacağımız konuşmaya kadar hepsi hazırlanıyor. Yapacağım konuşma, adeta 2023'ün bir manifestosu olacaktır. Bunu o konuşmada da dinleyeceksiniz. Türkiye'nin insan hakları ve ekonomi paketlerini de kapsayan çok daha geniş anlamda bir konuşmayı planlamış durumdayım" dedi.

Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kongre 24 Mart 2021 Çarşamba günü yapılacak. Saat 10:00’da başlayacak olan kongrede 2023 hedefleri duyurulacak.