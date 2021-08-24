2023 Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? Eğitim ödeneğine zam geldi!

Milli Eğitim Bakanlığınca öğretmenlere her yıl eğitim yılı başında, eğitime hazırlık ödeneği adı altında belli bir ücret ödemesi yapılıyor. Bakanlık tarafından verilen bu ödemeden hem kadrolu hem de sözleşmeli öğretmenler faydalanabiliyor. Memur sendikaları ve hükumet arasında gerçekleştirilen 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri ile önümüzdeki 2 yıl için verilecek memur maaş zammı belli oldu. Memur zammı, maaş dışında ek ders ücretleri ile eğitime hazırlık ödeneğini de etkiliyor. Peki, 2022 Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? 2022 yılında öğretmenlere kaç TL kırtasiye parası ödenecek? Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte memur zammı sonrası eğitim ödeneği ile ilgili merak edilenler...

Memurun zam pazarlığında 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Önümüzdeki 2 yıl için verilecek memur maaş zammı açıklandı. Memur zammı, maaş dışında ek ders ücretleri ile eğitim e hazırlık ödeneğini de etkiliyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılının açılmasına kısa bir süre kala okullarda hazırlıklar devam ederken öğretmenler kırtasiye ücreti olarak da bilinen eğitim ödeneğinin ne kadar olduğu en çok araştırılan konuların başında geliyor. Peki, 2022 Eğitime hazırlık ödeneği ne kadar oldu? 2022 yılında öğretmenlere kaç TL kırtasiye parası ödenecek? Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? İşte memur zammı sonrası eğitim ödeneği ile ilgili merak edilenler...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve sendika pazarlıkta uzlaşılan detayları paylaştı. Buna göre; 2022'in ilk 6 ayında memur ve memur emeklisine yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 7 zam yapılacak. 2023'te ise ilk 6 aylık zam yüzde 8, ikinci 6 aylık zam yüzde 6 olacak. Altışar aylık dönemlerde enflasyon zam oranları aşarsa ayrıca fark yansıtılacak. Bunun yanında 2 milyon sendikalı memura 400 lira toplu sözleşme ikramiyesi verilecek. Maaş ve ikramiyelerin artışını sağlayan 3600 ek gösterge düzenlemsi için çalışma yapılacak. Çalışmanın hayata geçmesi için Meclis'ten geçmesi gerekecek.

2023 EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR OLDU?

Toplu sözleşmede varılan uzlaşmaya göre, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneği 2023 yılı için 1.400 TL’ye çıkarıldı.

ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı için öğretmenlerin hesaplarına eğitim ödeneği (kırtasiye yardımı ödeneği) yatacak. Yeni yıl hazırlıkları için malzeme temin etmeye başlauyan öğretmenler devlet tarafından sağlanan bu destek ile rahat bir nefes alıyor. Peki Öğretmen eğitim ödeneği ne zaman yatacak? 2020 yılında eğitim ödeneği 7 Eylül 2020 tarihinde kademeli olarak yatmaya başlamıştı. Bu sene de okullar açılmadan öğretmen eğitim ödeneğinin hesaplara yatması bekleniyor.

2021-2022 ÖĞRETMEN EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

2021 yılında öğretim yılına hazırlık ödeneği de yüzde 2,5 oranında artırılarak 1.210 TL'den 1.250 TL'ye çıkarılmıştı. 2021-2022 eğitim yılında öğretmenlere kırtasiye ücreti olarak 1.250 TL ödenecek.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NEDİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 32. Maddesine göre hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara (ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları dahil) ödenir. Hazırlık ödeneğinden saymış olduğumuz kimseler haricinde yer alan hizmetli, memur gibi devlet çalışanları yararlanamamaktadır.

Eğitim Ödeneği - Çeşitli sebeplerle (askerlik, ücretsiz izin, doğum izni vs.) eylül ayı içerisinde fiilen görevde olmayıp eğitim-öğretim yılı içerisinde göreve başlayanlara, göreve başlamalarından sonra belirli oranlarda ödenir.