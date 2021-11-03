2022 yılı yeniden değerleme oranı kaç oldu?

2021 Ekim ayı enflasyon rakamları belli oldu! TÜİK’in açıkladığı verilere göre, enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Enflasyonun açıklanmasıyla birlikte 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Her yeni yılda vergi, harç ve ceza miktarlarında uygulanacak artış için ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınıyor. Peki, Yeniden değerleme oranı nedir? Vergi ve harçlara zam oranı ne kadar oldu? 2022 yılında pasaport harcı, trafik cezası, harçlar ve vergiler artacak mı? İşte 2022 vergi ve harçlara yapılacak zam oranı!

Ekim ayı enflasyonu açıklandı. Tüik tarafından açıklanan verilere göre, enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Ekim ayı enflasyonu ile birlikte 2022 yılına ait vergi ve harçlara yapılacak zam oranını belirleyen yeniden değerleme oranı da netleşti. Peki, Yeniden değerleme oranı nedir? Vergi ve harçlara zam oranı ne kadar oldu? 2022 yılında pasaport harcı, trafik cezası, harçlar ve vergiler artacak mı? İşte 2022 vergi ve harçlara yapılacak zam oranı!

VERGİ VE HARÇLARA ZAM ORANI NE KADAR OLDU?

Her sene, yeni yılda vergi, harç ve ceza miktarlarında uygulanacak artış için ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) baz alınıyor. TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla 2022 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI BELLİ OLDU!

Tüketici Fiyat Endeksi 12 aylık ortalamalara göre ekim sonu itibariyle artış yüzde 36, 20 olarak gerçekleşti. Bu rakam önümüzdeki yıl bazı vergi, harçlara yapılacak artışın belirlenmesi açısından yeniden değerleme oranını gösteriyor. Emlak vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, pasaport, ehliyet harcı gibi vergi ve harçlara zam bu orana göre belli oluyor. Eğer Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yeniden Değerleme Oranını bu şekliyle açıklarsa, 2022 yılında trafik cezası, harçlar ve bazı vergi türleri bu oranda artacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN DÜŞÜRME VE ARTIRMA YETKİSİ VAR!

Cumhurbaşkanının vergi veya cezaların yeniden değerleme oranının yarısı kadar veya yüzde 50 fazlasına kadar artırma yetkisi var.